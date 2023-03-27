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Справа про зґвалтування на Закарпатті: усі деталі злочину

27 березня 2023 20:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Батько зґвалтованої на Закарпатті школярки хоче домогтися покарання для ґвалтівників
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Справа зі зґвалтуванням на Закарпатті набула розголосу ще восени 2021 року. Тоді до школи та додому до потерпілої 14-річної дівчинки у невеликому селі Верхні Ворота прийшли правоохоронці, які дізналися про опубліковане відео з насильством. Бабуся написала заяву в поліцію, підлітків одразу взяли під варту, справа набула розголосу, а через деякий час затихла на два роки, — аж до березня 2023-го.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про резонансний злочин. 

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Що трапилося

Пізно ввечері 24 серпня 2021 року, у селі Верхні Воротаколи, що на Закарпатті, двоє 15-річних братів-близнюків Владислав і Ростилав та їхній 14-річний друг Михайло покликали свою сусідку на подвір’я одного з них. Усі вони зайшли до підвалу, де один із хлопців вдарив її в живіт.

Потім підлітки роздягнули дівчину та по черзі почали ґвалтувати. Свій злочин вони знімали на телефон і згодом розповсюдили ці кадри в Instagram і між учнями місцевої школи. 

Відомо, що підлітки з потерпілою дівчиною дружили, під час суду школярка сказала, що не підозрювала, що хлопці хочуть вчинити щось погане.

Про злочин стало відомо лише через три тижні після самого інциденту, — 14 вересня 2021 року. Мовчання після цього дівчина пояснила тим, що відчувала страх і сором через те, що трапилося. Саме тоді пресслужба поліції Закарпаття опублікувала повідомлені про затримання трьох підлітків, який підозрювали у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчини.

Слідство та рішення суду

Воловецький районний суд 16 березня оголосив трьом обвинуваченим вирок у вигляді п'яти років ув'язнення. Однак замість суворого покарання хлопці отримали по два роки умовно, призначивши їм випробувальний термін на два роки через те, що вони неповнолітні. Також суд зобов’язав їх виплатити потерпілій дівчині по 60 тис. грн.

У Воловецькому райсуді пояснили, що звинувачення під час судового процесу було перекваліфіковане зі зґвалтування на сексуальне насильство.

У суді наголошують, що вирок було винесено за ч.3 ст.153 КК України — "вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи".

Реакція влади і суспільства

Ситуація набула неабиякого розголосу, на вирок відреагували в Офісі омбудсмена, Міністерстві освіти та в Закарпатській ОВА.

Зокрема, омбудсмен Дмитро Лубінець, заявивши, що під час перевірки у селі Верхні Ворота представник Офісу омбудсмена виявив порушення прав дитини, вже направлені відповідні лити до Вищої ради правосуддя, Генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

"Проаналізуємо діяльність місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. Адже, як виявилося, мати одного із хлопців, також є працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки", — зазначив Дмитро Лубінець.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що "докладе усіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує".

"У школах ми досі не вчимо дітей тому, що важливіше за будь-які формули, підмети з присудками й нуклеїнові кислоти — взаємодії одне з одним, розумінню емоцій і повазі до особистих кордонів. Я обіцяю спільно з колегами докласти всіх зусиль, аби довести справу до того закінчення, на яке вона заслуговує", — зазначив Лісовий.

Апеляція

Попри попередні заяви, вже вранці у понеділок, 27 березня, Офіс генпрокурора повідомив про те, що вирок трьом підліткам – не остаточний і його таки будуть оскаржувати.

"Прокуратура оскаржуватиме вирок у встановленому законом порядку. Органи прокуратури вживатимуть всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину", — йдеться у повідомленні. 

Що розповіли потерпіла і її батько

Потерпіла дівчина розповіла ТСН, що її кривдники не дотримувались домашнього арешту, вільно виходили з дому і морально з неї знущалися.

"Вони три місяці сиділи в СІЗО, потім прийшли. Вони були спочатку з браслетами, а коли почалася війна, воєнний стан, то ввели, щоб браслети зняти. Після того, як їм браслети зняли, вони ходили по вулиці. І в магазин ходили, і вночі по вулиці ходили, так діти кажуть. Вони були під домашнім арештом. Я йшла вулицею, вони за мною, почали кричати - матюками, всяко", — каже вона.

Своєю чергою, батько дівчинки Віктор заявив про намір твердо добиватися справедливого вироку.

"На місці нічого не залишається, продовжуємо боротись за справедливість. Хочу подякувати всій країні за підтримку. Буду вимагати максимального строку для ґвалтівників", — заявив він.

На запитання, чому змінили кваліфікацію злочину, Віктор відповів так: "Вирішили, що були сексуальні дії без проникнення".

"До нас були звернення від тієї сторони з проханням вибачити. Підходили до мене з проханням вибачити. Пробачення не буде, все буде до кінця, в суворому порядку, по максимуму. Я збираюсь їхати з донькою до Києва, щоб вона отримала там допомогу", — додав він.

Втеча судді

Суддя Воловецького районного суду Оксана Софілканич, яка ухвалила скандальне рішення у справі про групове зґвалтування дівчини на Закарпатті, пішла на лікарняний. Повідомляється, що суддя оформила лікарняний лист після того, як історія набула широкого резонансу в українських ЗМІ. 27 березня суддя Софілканич не з'явилася на роботу. 

Нагадаємо, командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відреагував на скандал довкола групового зґвалтування неповнолітньої у Закарпатській області. Чоловік висловив своє обурення рішенням суду щодо покарання обвинувачуваних.

"Моя вам порада, ідіть здавайтеся та моліться, щоб вас таки посадили, а не виправдали...І може через років 10-12 вийдете з мінімальним правом на мирне цивільне життя", — сказав Мадяр.

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