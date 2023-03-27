Прокуратура оскаржуватиме вирок щодо зґвалтування школярки на Закарпатті

Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили

Прокуратура готує оскарження судового вироку щодо зґвалтування неповнолітньої дівчини на Закарпатті. Орган державної влади вживатиме всіх заходів для захисту прав постраждалої особи та забезпечення справедливого і невідворотного покарання винних у вчиненні злочину.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"Воловецький районний суд Закарпатської області 16 березня 2023 ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили", — йдеться у повідомленні.

Прокуратура буде оскаржувати вирок у встановленому законом порядку.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті завершився суд над трьома підлітками. Їх звинувачували у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Суддя Воловецького райсуду визнала усіх трьох підлітків винними у груповому зґвалтуванні та присудила їм по п’ять років позбавлення волі. Але через вік злочинців суддя звільнила їх від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Таке рішення викликало обурення громадськості.

Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал навколо резонансного судового рішення щодо покарання трьох підлітків, яких звинуватили у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчинки на Закарпатті. Офіс омбудсмена ретельно вивчить всі деталі справи та проаналізує дії судді та прокурорів.

Лубінець поставив під сумнів той факт, що рішення суду щодо обвинувачуваних є справедливим. Він також наголосив, що права потерпілої у суді були грубо порушені.

Омбудсмен повідомив, що справа перебуває на його контролі, адже зафіксовано порушення права дитини на захист і справедливе судочинство.

Додамо, командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відреагував на скандал довкола групового зґвалтування неповнолітньої у Закарпатській області. Чоловік висловив своє обурення рішенням суду щодо покарання обвинувачуваних.

"Моя вам порада, ідіть здавайтеся та моліться, щоб вас таки посадили, а не виправдали...І може через років 10-12 вийдете з мінімальним правом на мирне цивільне життя", — сказав Мадяр.