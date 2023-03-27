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Прокуратура будет оспаривать приговор относительно изнасилования школьницы на Закарпатье

27 марта 2023 10:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Прокуратура готовит обжалование судебного приговора по изнасилованию несовершеннолетней девочки на Закарпатье. Орган государственной власти будет принимать все меры по защите прав пострадавшего и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"Воловецкий районный суд Закарпатской области 16 марта 2023 года вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу", — говорится в сообщении.

Прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке.

Напомним, недавно на Закарпатье завершился суд над тремя подростками. Их обвиняли в изнасиловании 14-летней девушки. Судья Воловецкого райсуда признала всех трех подростков виновными в групповом изнасиловании и присудила им пять лет лишения свободы. Но по возрасту преступников судья освободила их от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Такое решение вызвало негодование общественности.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал вокруг резонансного судебного решения о наказании трех подростков, обвиненных в групповом изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье. Офис омбудсмена тщательно изучит все детали дела и проанализирует действия судьи и прокуроров.

Лубинец поставил под сомнение тот факт, что решение суда в отношении обвиняемых справедливо. Он также подчеркнул, что права потерпевшей в суде были грубо нарушены.

Омбудсмен сообщил, что дело находится на его контроле, ведь зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство.

Добавим, командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" отреагировал на скандал вокруг группового изнасилования несовершеннолетней в Закарпатской области. Мужчина выразил свое возмущение решением суда о наказании обвиняемых.

"Мой вам совет, идите сдавайтесь и молитесь, чтобы вас посадили, а не оправдали...И может через лет 10-12 выйдете с минимальным правом на мирную гражданскую жизнь", — сказал Мадяр.

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