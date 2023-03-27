Дело об изнасиловании в Закарпатье: все детали преступления

Отец изнасилованной на Закарпатье школьницы хочет добиться наказания для насильников

Дело с изнасилованием в Закарпатье получило огласку еще осенью 2021 года. Тогда в школу и домой к потерпевшей 14-летней девочке в небольшой деревне Верхние Ворота пришли правоохранители, которые узнали об опубликованном видео с насилием. Бабушка написала заявление в полицию, подростков сразу взяли под стражу, дело получило огласку, а через некоторое время затихло на два года, — вплоть до марта 2023-го.

Новини.LIVE собрали всю информацию о резонансном преступлении.

Что случилось

Поздно вечером 24 августа 2021 года в селе Верхние Воротаколы на Закарпатье двое 15-летних братьев-близнецов Владислав и Ростилав и их 14-летний друг Михаил позвали свою соседку во двор одного из них. Все они вошли в подвал, где один из ребят ударил ее в живот.

Затем подростки раздели девушку и по очереди начали насиловать. Свое преступление они снимали по телефону и впоследствии распространили эти кадры в Instagram и между учениками местной школы.

Известно, что подростки с потерпевшей девушкой дружили, во время суда школьница сказала, что не подозревала, что ребята хотят сделать что-нибудь плохое.

О преступлении стало известно только через три недели после самого инцидента – 14 сентября 2021 года. Молчание после этого девушка объяснила тем, что испытывала страх и стыд из-за случившегося. Именно тогда пресс-служба полиции Закарпатья опубликовала сообщенные о задержании трех подростков, подозреваемых в групповом изнасиловании 14-летней девушки.

Следствие и решение суда

Воловецкий районный суд 16 марта объявил трем обвиняемым приговор в виде пяти лет тюрьмы. Однако вместо строгого наказания ребята получили по два года условно, назначив им испытательный срок на два года из-за несовершеннолетних. Также суд обязал их выплатить потерпевшей девушке по 60 тыс. грн.

В Воловецком райсуде объяснили, что обвинения в ходе судебного процесса были переквалифицированы из изнасилования в сексуальное насилие.

В суде отмечают, что приговор был вынесен по ч.3 ст.153 УК Украины — "совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего (сексуальное насилие), совершенное" группой лиц по отношению к несовершеннолетнему лицу".

Реакция власти и общества

Ситуация получила большую огласку, на приговор отреагировали в Офисе омбудсмена, Министерстве образования и в Закарпатской ОВА.

В частности, омбудсмен Дмитрий Лубинец, заявив, что во время проверки в селе Верхние Ворота представитель Офиса омбудсмена обнаружил нарушения прав ребенка, уже направлены соответствующие литы в Высший совет правосудия, Генпрокурора и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

"Проанализируем деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде. Ведь, как оказалось, мать одного из ребят, также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения в "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки", — отметил Дмитрий Лубинец.

Министр образования и науки Оксен Лесовой заявил, что "приложит все усилия, чтобы довести дело до того окончания, которого оно заслуживает".

"В школах мы до сих пор не учим детей тому, что важнее любых формул, подлежащих сказуемым и нуклеиновых кислот — взаимодействию друг с другом, пониманию эмоций и уважению к личным границам. Я обещаю совместно с коллегами приложить все усилия, чтобы доказать дело до того окончания, которого она заслуживает", — отметил Лесовой.

Апелляция

Несмотря на предварительные заявления, уже утром в понедельник, 27 марта, Офис генпрокурора сообщил о том, что приговор трем подросткам — не окончательный и его все-таки будут обжаловать.

"Прокуратура будет оспаривать приговор в установленном законом порядке. Органы прокуратуры будут принимать все меры для защиты прав пострадавшего и обеспечения справедливого и неотвратимого наказания виновных в совершении преступления ", — говорится в сообщении.

Что рассказали потерпевшая и ее отец

Потерпевшая девушка рассказала ТСН, что ее обидчики не соблюдали домашний арест, свободно выходили из дома и морально над ней издевались.

Они три месяца сидели в СИЗО, потом пришли. Они были сначала с браслетами, а когда началась война, военное положение, то ввели, чтобы браслеты снять. После того как им браслеты сняли, они ходили по улице, и ночью по улице ходили, так дети говорят. Они были под домашним арестом. Я шла по улице, они за мной, начали кричать — матом, всяко", — говорит она.

В свою очередь, отец девочки Виктор заявил о намерении твердо добиваться справедливого приговора.

"На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку. Буду требовать максимального срока для насильников", — заявил он.

На вопрос, почему изменили квалификацию преступления, Виктор ответил так: "Решили, что были сексуальные действия без проникновения".

"К нам были обращения от той стороны с просьбой простить. Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в строгом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочерью в Киев, чтобы она получила там помощь", – добавил он.

Бегство судьи

Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч, которая приняла скандальное решение по делу о групповом изнасиловании девушки в Закарпатье, пошла на больничный. Сообщается, что судья оформила больничное письмо после того, как история получила широкий резонанс в украинских СМИ. 27 марта судья Софилканыч не явилась на работу.

Напомним, командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" отреагировал на скандал вокруг группового изнасилования несовершеннолетней в Закарпатской области. Мужчина выразил свое возмущение решением суда о наказании обвиняемых.

"Мой вам совет, идите сдавайтесь и молитесь, чтобы вас посадили, а не оправдали...И может через лет 10-12 выйдете с минимальным правом на мирную гражданскую жизнь", — сказал Мадяр.