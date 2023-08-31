Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow На суде в Днепре показали полное видео с камер патрульных после стрельбы arrow

На суде в Днепре показали полное видео с камер патрульных после стрельбы

31 августа 2023 18:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На суде в Днепре показали полное видео с камер патрульных после стрельбы
Суд в Днепре. Фото: "Радио Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 августа, в Кировском райсуде Днепра выбирают меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину после задержания авто. Там показали полное видео с камер правоохранителей после стрельбы.

Видео опубликовал Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Читайте также:

Полное видео с боди-камер патрульных

На кадрах можно увидеть, что происходило после того, как правоохранитель застрелил мужчину

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и чувствительные кадры!

Напомним, Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Добавим, задержанный полицейский, застреливший мужчину в Днепре, не признал свою вину в суде. Он заявил, что совершенно не согласен с подозрением.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз