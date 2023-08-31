На суде в Днепре показали полное видео с камер патрульных после стрельбы

Суд в Днепре. Фото: "Радио Свобода"

Сегодня, 31 августа, в Кировском райсуде Днепра выбирают меру пресечения полицейскому, который застрелил мужчину после задержания авто. Там показали полное видео с камер правоохранителей после стрельбы.

Видео опубликовал Telegram-канал "Днепр Оперативный".

Читайте также:

Полное видео с боди-камер патрульных

На кадрах можно увидеть, что происходило после того, как правоохранитель застрелил мужчину

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и чувствительные кадры!

Напомним, Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Также мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на убийство мужчины полицейским в Днепре. Он заявил, что это серьезный прецедент.

Добавим, задержанный полицейский, застреливший мужчину в Днепре, не признал свою вину в суде. Он заявил, что совершенно не согласен с подозрением.