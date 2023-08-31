На суді у Дніпрі показали повне відео з камер патрульних після стрілянини

Суд у Дніпрі. Фото: "Радіо Свобода"

Сьогодні, 31 серпня, у Кіровському райсуді Дніпра обирають запобіжний захід поліцейському, який застрелив чоловіка після затримання авто. Там показали повне відео з камер правоохоронців після стрілянини.

Відео опублікував Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

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На кадрах можна побачити, що відбувалося після того, як правоохоронець застрелив чоловіка.

Увага! Відео містить ненормативну лексику та чутливі кадри!

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Також ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відреагував на вбивство чоловіка поліцейським у Дніпрі. Він заявив, що це серйозний прецедент.

Додамо, затриманий поліцейський, який застрелив чоловіка у Дніпрі, не визнав своєї провини у суді. Він заявив, що абсолютно не погоджується з підозрою.