На пороховом заводе в РФ произошел взрыв, есть погибшие

Дым в результате взрыва. Фото: google.com

Во вторник, 20 июня, в Котовске Тамбовской области РФ произошел пожар на пороховом заводе. В результате взрыва погибли пять человек, еще 12 — ранены.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Пожар на Тамбовском пороховом заводе 20 июня

Как известно, взрыв произошел в цехе №3 около 14:00. После взрыва в помещении начался пожар, его удалось быстро потушить. В результате взрыва погибли пятеро человек, еще 12 пострадали.

Губернатор области Максим Егоров причиной пожара назвал "человеческий фактор", а не спланированный теракт.

Следует отметить, что этот завод является одним из крупнейших в России по производству боеприпасов.

Напомним, 16 июня в России в Курской области загорелся один из складов предприятия "Белполь". Очевидцы отмечают, что перед инцидентом видели атакующий башню связи беспилотник.

Кроме того, 13 июня, в российском городе Краснодаре вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Причины возгорания пока неизвестны.

Также мы сообщали, что в России, а именно в Ростовской области, загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области.