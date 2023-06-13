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У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі

13 червня 2023 08:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі
Пожежа у Краснодарі. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російському місті Краснодар спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Причини займання поки що невідомі. 

Про це повідомляють росЗМІ

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Деталі

Відомо, що внаслідок пожежі палає нафтобаза біля Яблунівського мосту. У місцевих пабліках зазначають, що густий чорний дим видно аж за декілька кілометрів. 

Інформації щодо постраждалих та поранених немає. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у російському місті Краснодар місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. За попередньою інформацією, було як мінімум дві "бавовни". За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько четвертої години ранку спрацювала ППО.

Пізніше мер Краснодара показав наслідки потужної пожежі. 

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