У Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі

Пожежа у Краснодарі. Фото: росЗМІ

У російському місті Краснодар спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Причини займання поки що невідомі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що внаслідок пожежі палає нафтобаза біля Яблунівського мосту. У місцевих пабліках зазначають, що густий чорний дим видно аж за декілька кілометрів.

Інформації щодо постраждалих та поранених немає.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у російському місті Краснодар місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. За попередньою інформацією, було як мінімум дві "бавовни". За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько четвертої години ранку спрацювала ППО.

Пізніше мер Краснодара показав наслідки потужної пожежі.