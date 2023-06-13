В Краснодаре вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе

Пожар в Краснодаре. Фото: росСМИ

В российском городе Краснодар вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Причины возгорания пока неизвестны.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

Подробности

Известно, что в результате пожара горит нефтебаза возле Яблоновского моста. В местных пабликах отмечают, что густой черный дым виден за несколько километров.

Информации о пострадавших и раненых нет.

Напомним, ранее мы писали, что в российском городе Краснодар местные жители заявляют, что слышали громкие взрывы. По предварительной информации, было как минимум два "хлопка". По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около четырех часов утра сработало ПВО.

Позже мэр Краснодара показал последствия мощного пожара.