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В Краснодаре вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе

13 июня 2023 08:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Краснодаре вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе
Пожар в Краснодаре. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российском городе Краснодар вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Причины возгорания пока неизвестны.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Подробности

Известно, что в результате пожара горит нефтебаза возле Яблоновского моста. В местных пабликах отмечают, что густой черный дым виден за несколько километров.

Информации о пострадавших и раненых нет.

Напомним, ранее мы писали, что в российском городе Краснодар местные жители заявляют, что слышали громкие взрывы. По предварительной информации, было как минимум два "хлопка". По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около четырех часов утра сработало ПВО.

Позже мэр Краснодара показал последствия мощного пожара.

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