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Мер Краснодара показав наслідки потужного вибуху в місті

26 травня 2023 08:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Мер Краснодара показав наслідки потужного вибуху в місті
Наслідки ранкового вибуху в російському місті Краснодар. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні вранці російські Telegram-канали повідомили про сильний вибух у російському місті Краснодар. За даними росЗМІ, у центрі міста вибухнув безпілотник. Мер міста показав наслідки інциденту.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Мер Краснодара Євген Наумов опублікував фотографії з місця, де стався вибух. У найближчій будівлі частково вибито всі вікна, в іншому будинку — обвалено дах.

Наслідки ранкового вибуху в російському місті Краснодар. Фото: росЗМІ
Наслідки ранкового вибуху в російському місті Краснодар. Фото: росЗМІ

Деталі інциденту


Як повідомляють росЗМІ, з місцевих ніхто не постраждав. Зокрема, публікують інформацію і про те, шо місто зазнало атаки безпілотників. Також повідомляється, що мешканці міста чули два вибухи з різницею в 10 хвилин.

Інші російські Telegram-канали опублікували фото, як стверджується, уламків дрону. Зазначається, що метою удару могла бути вишка стільникового зв'язку на Марській вулиці. Від почутого вибуху росіяни емоцій не стримують. 

 

Зазначається, що уламок дрона впав на подвірʼя. Обійшлося без постраждалих. 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у російському місті Краснодар місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. За попередньою інформацією, було як мінімум дві "бавовни". За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько 4-ї години ранку спрацювала ППО.

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