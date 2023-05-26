Мэр Краснодара показал последствия мощного взрыва в городе

Последствия утреннего взрыва в российском Краснодаре. Фото: росСМИ

Сегодня утром российские Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в российском Краснодаре. По данным росСМИ, в центре города взорвался беспилотник. Мэр города показал последствия инцидента.

Об этом сообщают росСМИ.

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Мэр Краснодара Евгений Наумов опубликовал фотографии с места, где произошел взрыв. В ближайшем здании частично выбиты все окна, у другого дома — обрушена крыша.

Последствия утреннего взрыва в российском Краснодаре. Фото: росСМИ

Последствия утреннего взрыва в российском Краснодаре. Фото: росСМИ

Детали инцидента



Как сообщают росСМИ, из местных никто не пострадал. В частности, публикуют информацию и о том, что город подвергся атакам беспилотников. Также сообщается, что жители города слышали два взрыва с разницей в 10 минут.

Другие российские Telegram-каналы опубликовали фото, как утверждается, обломков дрона. Отмечается, что целью удара могла стать вышка сотовой связи на Марской улице. От раздавшегося взрыва россияне эмоций не сдерживают.

Отмечается, что обломок дрона упал во двор. Обошлось без пострадавших.

Напомним, ранее мы писали, что в российском городе Краснодаре местные жители заявляют, что слышали громкие взрывы. По предварительной информации, было как минимум две "бавовны". По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около 4 часов утра сработала ПВО.