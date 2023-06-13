У Санкт-Петербурзі сталася потужна пожежа на виробництві

Пожежа в Санкт-Петербурзі 13 червня. Фото: росЗМІ

У російському місті Санкт-Петербург 13 червня спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

Відтак, пожежа сталася на виробничій будівлі на Вітебському проспекті, що розташоване поблизу станції метро "Купчино".

За інформацією російських місцевих пабліків, ліквідувати пожежу приїхали 8 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.

Постраждалих і потерпілих немає.

Площа та причини загоряння поки встановлюються.

Наслідки пожежі. Фото: росЗМІ

Наслідки пожежі. Фото: росЗМІ 1 / 2

Нагадаємо, що 13 червня спалахнула пожежа у російському Краснодарі. За інформацією, у місті горіла нафтобаза.

Додамо, що раніше у Краснодарі місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. Було як мінімум дві "бавовни". За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько четвертої години ранку спрацювала ППО.