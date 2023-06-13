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У Санкт-Петербурзі потужна пожежа: на місці піднявся чорний дим

13 червня 2023 11:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Санкт-Петербурзі сталася потужна пожежа на виробництві
Пожежа в Санкт-Петербурзі 13 червня. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російському місті Санкт-Петербург 13 червня спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим. 

Про це повідомляють росЗМІ

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Подробиці

Відтак, пожежа сталася на виробничій будівлі на Вітебському проспекті, що розташоване поблизу станції метро "Купчино". 

За інформацією російських місцевих пабліків, ліквідувати пожежу приїхали 8 одиниць техніки та 40 осіб особового складу. 

Постраждалих і потерпілих немає. 

Площа та причини загоряння поки встановлюються.

  • Наслідки пожежі. Фото: росЗМІ
  • Наслідки пожежі. Фото: росЗМІ
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Нагадаємо, що 13 червня спалахнула пожежа у російському Краснодарі. За інформацією, у місті горіла нафтобаза. 

Додамо, що раніше у Краснодарі місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. Було як мінімум дві "бавовни". За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько четвертої години ранку спрацювала ППО.

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