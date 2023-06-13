У Санкт-Петербурзі сталася потужна пожежа на виробництві

У Санкт-Петербурзі потужна пожежа: на місці піднявся чорний дим
У російському місті Санкт-Петербург 13 червня спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим.
Про це повідомляють росЗМІ.
Подробиці
Відтак, пожежа сталася на виробничій будівлі на Вітебському проспекті, що розташоване поблизу станції метро "Купчино".
За інформацією російських місцевих пабліків, ліквідувати пожежу приїхали 8 одиниць техніки та 40 осіб особового складу.
Постраждалих і потерпілих немає.
Площа та причини загоряння поки встановлюються.
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Наслідки пожежі. Фото: росЗМІ
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Наслідки пожежі. Фото: росЗМІ
Нагадаємо, що 13 червня спалахнула пожежа у російському Краснодарі. За інформацією, у місті горіла нафтобаза.
Додамо, що раніше у Краснодарі місцеві жителі заявляють, що чули гучні вибухи. Було як мінімум дві "бавовни". За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько четвертої години ранку спрацювала ППО.