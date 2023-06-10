У Туреччині стався вибух на заводі, де виробляють ракети

Наслідки вибухів у Туреччині. Фото: скріншот з відео

У суботу, 10 червня, у столиці Туреччині Анкарі стався вибух на заводі з виробництва ракет. Внаслідок пожежі є загиблі.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

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Відомо, що сильний вибух стався на заводі Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), який виготовляє ракети. Він розташований в Анкарі. Внаслідок вибуху спалахнула сильна пожежа, над підприємством помітно чорний дим.

Внаслідок вибуху загинули п'ятеро осіб, через це правоохоронці вже розпочали розслідування.

За оцінками губернатора Анкари, вибух був спричинений хімічною реакцією.

#SONDURUM

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda yangın



Önce patlama sesi duyuldu ardından dumanlar yükselmeye başladı pic.twitter.com/9hng3U6SCH — A Haber (@ahaber) June 10, 2023

Нагадаємо, 9 червня у російському місті Уфа виникла масштабна пожежа. Зайнявся великий склад на залізничній станції, палали цистерни з паливно-мастильними матеріалами. Відомо про одного постраждалого.