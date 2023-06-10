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У Туреччині стався вибух на заводі, де виробляють ракети

10 червня 2023 13:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Туреччині стався вибух на заводі, де виробляють ракети
Наслідки вибухів у Туреччині. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 10 червня, у столиці Туреччині Анкарі стався вибух на заводі з виробництва ракет. Внаслідок пожежі є загиблі.

Про це повідомляє видання Hurriyet.

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Що відомо про вибух у Туреччині

Відомо, що сильний вибух стався на заводі Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), який виготовляє ракети. Він розташований в Анкарі. Внаслідок вибуху спалахнула сильна пожежа, над підприємством помітно чорний дим.

Внаслідок вибуху загинули п'ятеро осіб, через це правоохоронці вже розпочали розслідування.

За оцінками губернатора Анкари, вибух був спричинений хімічною реакцією. 

Нагадаємо, 9 червня у російському місті Уфа виникла масштабна пожежа. Зайнявся великий склад на залізничній станції, палали цистерни з паливно-мастильними матеріалами. Відомо про одного постраждалого. 

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