Пожежа в Уфі на залізничному вокзалі 9 червня: усі подробиці

Пожежа на залізничній станції в Уфі. Фото: російські ЗМІ

У російському місті Уфа виникла масштабна пожежа. Зайнявся великий склад на залізничній станції, палають цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про пожежу

За даними місцевих ЗМІ, на залізничній станції в Уфі горить склад з паливно-мастильними матеріалами. Є інформація, що зайнялися цистерни.

Причина займання поки що невідома. Вогонь охопив близько 60 кубометрів паливно-мастильних матеріалів.

У РЖД повідомили, що займання цистерн сталося на коліях незагального користування одного з місцевих підприємств, що прилягають до станції в Уфі.

На місці працюють рятувальники. Гасіння пожежі триває.

Користувачі соцмереж поширюють фото та відео масштабної пожежі. За даними МНС, загальна площа пожежі склала 500 квадратних метрів. Стовп чорного диму видно за багато кілометрів.

Пожежа в Уфі 9 червня 2023 року. Фото: ufa1.ru

Вогонь не вдається погасити

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на очевидців, попри зусилля рятувальників, пожежа тільки посилюється.

На місце події прибув мер Уфи та намагається заспокоїти містян.

Пожежа в Уфі 9 червня 2023 року. Фото: ufa1.ru

Інформація про постраждалих

Місцеві чиновники повідомляють про одного постраждалого внаслідок масштабної пожежі в Уфі.

Повідомляється, що чоловіка доставили в опіковий центр у важкому стані.

Пожежа в Уфі 9 червня 2023 року. Фото: Telegram

Нагадаємо, 7 червня у Бєлгородській області в Шебекіно спалахнула масштабна пожежа. Горів місцевий лакофарбовий завод.

Також ми писали, що нещодавно губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл населених пунктів Шебекінського міського округу. Він традиційно звинуватив бійців ЗСУ. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.