Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В российской Уфе большой пожар: пылает на железнодорожной станции arrow

В российской Уфе большой пожар: пылает на железнодорожной станции

9 июня 2023 20:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Пожар в Уфе на железнодорожном вокзале 9 июня: все подробности
Пожар на железнодорожной станции в Уфе. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В российском городе Уфа возник масштабный пожар. Загорелся большой склад на железнодорожной станции, пылают цистерны с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Что известно о пожаре

По данным местных СМИ, на железнодорожной станции в Уфе горит склад с горюче-смазочными материалами. Есть информация, что загорелись цистерны.

Причина возгорания пока неизвестна. Огонь охватил около 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

В РЖД сообщили, что возгорание цистерн произошло на путях необщего пользования одного из местных предприятий, примыкающих к станции в Уфе. 

На месте работают спасатели. Тушение пожара продолжается.

Пользователи соцсетей распространяют фото и видео пожара. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Столб черного дыма виден за много километров. 

Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: ufa1.ru
Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: ufa1.ru

Огонь не удается потушить

Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, вопреки усилиям спасателей, пожар только усиливается.

На место происшествия прибыл мэр Уфы и пытается успокоить горожан.

Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: ufa1.ru
Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: ufa1.ru

Информация о пострадавших

Местные чиновники сообщают об одном пострадавшем в результате масштабного пожара в Уфе.

Сообщается, что мужчину доставили в ожоговый центр в тяжелом состоянии.

Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: Telegram
Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: Telegram

Напомним, 7 июня в Белгородской области в Шебекино вспыхнул масштабный пожар. Горел местный лакокрасочный завод.

Также мы писали, что недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле населенных пунктов Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил бойцов ВСУ. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас