Пожар в Уфе на железнодорожном вокзале 9 июня: все подробности

Пожар на железнодорожной станции в Уфе. Фото: российские СМИ

В российском городе Уфа возник масштабный пожар. Загорелся большой склад на железнодорожной станции, пылают цистерны с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно о пожаре

По данным местных СМИ, на железнодорожной станции в Уфе горит склад с горюче-смазочными материалами. Есть информация, что загорелись цистерны.

Причина возгорания пока неизвестна. Огонь охватил около 60 кубометров горюче-смазочных материалов.

В РЖД сообщили, что возгорание цистерн произошло на путях необщего пользования одного из местных предприятий, примыкающих к станции в Уфе.

На месте работают спасатели. Тушение пожара продолжается.

Пользователи соцсетей распространяют фото и видео пожара. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Столб черного дыма виден за много километров.

Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: ufa1.ru

Огонь не удается потушить

Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев, вопреки усилиям спасателей, пожар только усиливается.

На место происшествия прибыл мэр Уфы и пытается успокоить горожан.

Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: ufa1.ru

Информация о пострадавших

Местные чиновники сообщают об одном пострадавшем в результате масштабного пожара в Уфе.

Сообщается, что мужчину доставили в ожоговый центр в тяжелом состоянии.

Пожар в Уфе 9 июня 2023 года. Фото: Telegram

Напомним, 7 июня в Белгородской области в Шебекино вспыхнул масштабный пожар. Горел местный лакокрасочный завод.

Также мы писали, что недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле населенных пунктов Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил бойцов ВСУ. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.