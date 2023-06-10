В Турции произошел взрыв на заводе, где производят ракеты

Результаты взрывов в Турции. Фото: скриншот с видео

В субботу, 10 июня, в столице Турции Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет. В результате пожара есть погибшие.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

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Известно, что сильный взрыв произошел на заводе Machinery and Chemical Industry Corporation (MKE), производящем ракеты. Он расположен в Анкаре. В результате взрыва вспыхнул сильный пожар, над предприятием заметен черный дым.

В результате взрыва погибли пять человек, из-за этого правоохранители уже начали расследование.

По оценкам губернатора Анкары, взрыв был вызван химической реакцией.

#SONDURUM

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın



Önce patlama sesi duyuldu ardından dumanlar yükselmeye başladı pic.twitter.com/9hng3U6SCH — A Haber (@ahaber) Июнь 10, 2023

Напомним, 9 июня в российском городе Уфа возник масштабный пожар. Загорелся большой склад на железнодорожной станции, пылали цистерны с горюче-смазочными материалами. Известно об одном пострадавшем.