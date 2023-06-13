В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар на производстве

В Санкт-Петербурге мощный пожар: на месте поднялся черный дым
В российском городе Санкт-Петербург 13 июня вспыхнул масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой черный дым.
Об этом сообщают росСМИ.
Подробности
Пожар произошел на производственном здании на Витебском проспекте, расположенном вблизи станции метро "Купчино".
По информации российских местных пабликов, ликвидировать пожар приехали 8 единиц техники и 40 человек личного состава.
Пострадавших и потерпевших нет.
Площадь и причины возгорания пока устанавливаются.
-
Последствия пожара Фото: росСМИ
-
Последствия пожара Фото: росСМИ
Напомним, что 13 июня загорелся пожар в российском Краснодаре. По информации, в городе горела нефтебаза.
Ранее в Краснодаре местные жители заявляли, что слышали громкие взрывы. Было как минимум два "хлопка". По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около четырех часов утра сработало ПВО.