В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар на производстве

Пожар в Санкт-Петербурге 13 июня. Фото: росСМИ

В российском городе Санкт-Петербург 13 июня вспыхнул масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой черный дым.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пожар произошел на производственном здании на Витебском проспекте, расположенном вблизи станции метро "Купчино".

По информации российских местных пабликов, ликвидировать пожар приехали 8 единиц техники и 40 человек личного состава.

Пострадавших и потерпевших нет.

Площадь и причины возгорания пока устанавливаются.

Последствия пожара Фото: росСМИ

Последствия пожара Фото: росСМИ 1/2 _ 2

Напомним, что 13 июня загорелся пожар в российском Краснодаре. По информации, в городе горела нефтебаза.

Ранее в Краснодаре местные жители заявляли, что слышали громкие взрывы. Было как минимум два "хлопка". По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около четырех часов утра сработало ПВО.