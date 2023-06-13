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В Санкт-Петербурге мощный пожар: на месте поднялся черный дым

13 июня 2023 11:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Санкт-Петербурге произошел мощный пожар на производстве
Пожар в Санкт-Петербурге 13 июня. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российском городе Санкт-Петербург 13 июня вспыхнул масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой черный дым.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности

Пожар произошел на производственном здании на Витебском проспекте, расположенном вблизи станции метро "Купчино".

По информации российских местных пабликов, ликвидировать пожар приехали 8 единиц техники и 40 человек личного состава.

Пострадавших и потерпевших нет.

Площадь и причины возгорания пока устанавливаются.

  • Последствия пожара Фото: росСМИ
  • Последствия пожара Фото: росСМИ
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Напомним, что 13 июня загорелся пожар в российском Краснодаре. По информации, в городе горела нефтебаза.

Ранее в Краснодаре местные жители заявляли, что слышали громкие взрывы. Было как минимум два "хлопка". По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около четырех часов утра сработало ПВО.

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