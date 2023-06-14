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У Ростовській області сильна пожежа на Новочеркаській ГРЕС

14 червня 2023 16:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Ростовській області сильна пожежа на Новочеркаській ГРЕС
Новочеркаська ГРЕС. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Росії, а саме в Ростовській області, загорілася Новочеркаська ГРЕС. Зазначається, що це основне джерело генерації електроенергії в Ростовській області.

Про це повідомляють росЗМІ

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У Ростовській області горить Новочеркаська ГРЕС. РосЗМІ повідомляють про займання покрівлі на одному з енергоблоків площею 200 кв м.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у російському місті Санкт-Петербурзі 13 червня спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим. Відтак, пожежа сталася на виробничій будівлі на Вітебському проспекті, що розташована поблизу станції метро "Купчино". 

Також спалахнула пожежа у російському Краснодарі. За інформацією, у місті горіла нафтобаза. 

Додамо, що раніше у Краснодарі місцеві жителі заявляли, що чули гучні вибухи. Було як мінімум дві "бавовни". За попередніми даними, місто атакували безпілотники, а близько четвертої години ранку спрацювала ППО.

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