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В Ростовской области сильный пожар на Новочеркасской ГРЭС

14 июня 2023 16:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Ростовской области сильный пожар на Новочеркасской ГРЭС
Новочеркасская ГРЭС. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В России, а именно в Ростовской области, загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области.

Об этом сообщает росСМИ

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В Ростовской области горит Новочеркасская ГРЭС. РосСМИ сообщают о возгорании кровли на одном из энергоблоков площадью 200 кв м.

 

Напомним, ранее мы писали, что в российском городе Санкт-Петербурге 13 июня вспыхнул масштабный пожар . На месте возгорания поднялся густой чёрный дым. Пожар произошел на производственном здании на Витебском проспекте, расположенном вблизи станции метро "Купчино".

Вспыхнул пожар в российском Краснодаре. По информации, в городе горела нефтебаза.

Ранее в Краснодаре местные жители заявляли, что слышали громкие взрывы. Было как минимум два "хлопка". По предварительным данным, город атаковали беспилотники, а около четырех часов утра сработало ПВО.

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