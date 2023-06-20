На пороховому заводі у РФ стався вибух, є загиблі
У вівторок, 20 червня, у Котовську Тамбовської області РФ сталася пожежа на пороховому заводі. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро людей, ще 12 — поранені.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Пожежа на Тамбовському пороховому заводі 20 червня
Як відомо, вибух стався у цеху №3 близько 14:00. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа, її вдалося швидко загасити. Внаслідок вибуху загинули чотири особи, ще 12 постраждали.
Губернатор області Максим Єгоров причиною пожежі назвав "людський фактор", а не спланований теракт.
Варто зазначити, що цей завод є одним з найбільших в Росії з виробництва боєприпасів.
Нагадаємо, 16 червня у Росії в Курській області загорівся один зі складів підприємства "Белполь". Очевидці зазначають, що перед інцидентом бачили безпілотник, що атакував вежу зв'язку.
Окрім того, 13 червня, у російському місті Краснодар спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Причини займання поки що невідомі.
Також ми повідомляли, що в Росії, а саме в Ростовській області, загорілася Новочеркаська ГРЕС. Зазначається, що це основне джерело генерації електроенергії в Ростовській області.