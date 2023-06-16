У Росії загорівся великий склад нібито внаслідок атаки БпЛА
У Росії в Курській області загорівся один зі складів підприємства "Белполь". Очевидці зазначають, що перед інцидентом бачили безпілотник, що атакував вежу зв'язку.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Пожежа в Росії
"У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вежу зв'язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства "Белполь", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі палають дві будівлі, оскільки вогонь перекинувся на склад. Площа пожежі становить 2 тис кв. м.
У виданні додали, що ймовірно вибух стався о 02:14. Відповідний момент зафіксувала камера домофона.
Наразі ж на місці пожежі працюють оперативні служби.
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