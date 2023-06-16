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У Росії загорівся великий склад нібито внаслідок атаки БпЛА

16 червня 2023 04:54
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Інна Буряк
редактор
У Росії загорівся великий склад нібито внаслідок атаки БпЛА
У Курській області загорівся один зі складів ТОВ "Белполь". Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Росії в Курській області загорівся один зі складів підприємства "Белполь". Очевидці зазначають, що перед інцидентом бачили безпілотник, що атакував вежу зв'язку.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вежу зв'язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства "Белполь", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі палають дві будівлі, оскільки вогонь перекинувся на склад. Площа пожежі становить 2 тис кв. м. 

У виданні додали, що ймовірно вибух стався о 02:14. Відповідний момент зафіксувала камера домофона.

Наразі ж на місці пожежі працюють оперативні служби.

Більше про пожежі в Росії

Нагадаємо, що у російському місті Краснодар спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Причини займання поки що невідомі.

Також ми повідомляли, що в Росії, а саме в Ростовській області, загорілася Новочеркаська ГРЕС. Зазначається, що це основне джерело генерації електроенергії в Ростовській області.

Додамо, що в російському місті Санкт-Петербург спалахнула масштабна пожежа. На місці займання піднявся густий чорний дим.

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