У Росії загорівся великий склад нібито внаслідок атаки БпЛА

У Курській області загорівся один зі складів ТОВ "Белполь". Фото: російські ЗМІ

У Росії в Курській області загорівся один зі складів підприємства "Белполь". Очевидці зазначають, що перед інцидентом бачили безпілотник, що атакував вежу зв'язку.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"У Курській області вибух. За попередніми даними, безпілотник атакував вежу зв'язку в селищі Красниково, але, зачепивши її, влетів в адміністративну будівлю підприємства "Белполь", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі палають дві будівлі, оскільки вогонь перекинувся на склад. Площа пожежі становить 2 тис кв. м.

У виданні додали, що ймовірно вибух стався о 02:14. Відповідний момент зафіксувала камера домофона.

Наразі ж на місці пожежі працюють оперативні служби.

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