В России загорелся большой склад якобы в результате атаки БпЛА

В Курской области загорелся один из складов ООО "Белполь". Фото: российские СМИ

В России в Курской области загорелся один из складов предприятия "Белполь". Очевидцы отмечают, что перед инцидентом видели атакующий вышку связи беспилотник.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"По предварительным данным, беспилотник атаковал башню связи в поселке Красниково, но, зацепив ее, влетел в административное здание предприятия "Белполь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас пылают два здания, поскольку огонь опрокинулся на склад. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.

В издании добавили, что вероятно взрыв произошел в 02:14. Подходящий момент зафиксировала камера домофона.

В настоящее время на месте пожара работают оперативные службы.

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