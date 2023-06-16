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В России загорелся большой склад якобы в результате атаки БпЛА

16 июня 2023 04:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России загорелся большой склад якобы в результате атаки БпЛА
В Курской области загорелся один из складов ООО "Белполь". Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В России в Курской области загорелся один из складов предприятия "Белполь". Очевидцы отмечают, что перед инцидентом видели атакующий вышку связи беспилотник.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"По предварительным данным, беспилотник атаковал башню связи в поселке Красниково, но, зацепив ее, влетел в административное здание предприятия "Белполь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас пылают два здания, поскольку огонь опрокинулся на склад. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.

В издании добавили, что вероятно взрыв произошел в 02:14. Подходящий момент зафиксировала камера домофона.

В настоящее время на месте пожара работают оперативные службы.

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Напомним, что в российском городе Краснодар вспыхнул мощный пожар на нефтебазе. Причины возгорания пока неизвестны.

Также мы сообщали, что в России, а именно в Ростовской области, загорелась Новочеркасская ГРЭС. Это основной источник генерации электроэнергии в Ростовской области.

Добавим, что в российском городе Санкт-Петербург вспыхнул масштабный пожар. На месте возгорания поднялся густой чёрный дым.

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