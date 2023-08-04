Погибли 18 человек: в Мексике автобус слетел с дороги в овраг

ДТП в Мексике. Фото: правительство штата Наярит

В Мексике в штате Наярит произошло смертельное ДТП. Автобус с пассажирами слетел с дороги в овраг. Данные о погибших все еще обновляются. Пока известно о гибели 18 человек.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Что известно о смертельном ДТП в Мексике

Всего в автобусе находились около 42 человек, большинство из которых были иностранцами. Часть пассажиров направлялась к границе с США.

Спасение пассажиров было сложным. Глубина оврага, куда упал автобус, достигает около 40 метров. Однако, наконец, людей вытащили и доставили в больницу.

"Около 20 человек были госпитализированы с травмами и состояние одной женщины описывается как "деликатное", — пишет СМИ.

Также, по информации Reuters, в правительстве штата Наярит заявили, что водитель задержан. Мужчину подозревают в превышении скорости при совершении маневра.

Напомним, в Кишиневе водитель врезался в ворота посольства РФ и устроил гонку с полицией.

Также мы писали, что в Турции микроавтобус с туристами влетел в грузовик: погибла украинка.

В то же время стало известно, что в Киеве люди чаще погибают в ДТП, чем от российских ракет.