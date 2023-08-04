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Загинули 18 людей: у Мексиці автобус злетів з дороги в яр

4 серпня 2023 08:17
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Валерія Пержун
редактор
Загинули 18 людей: у Мексиці автобус злетів з дороги в яр
ДТП у Мексиці. Фото: уряд штату Наяріт
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Мексиці у штаті Наяріт трапилась смертельна ДТП. Автобус з пасажирами злетів з дороги в яр. Дані про загиблих все ще оновлюють. Наразі відомо про загибель 18 людей. 

Про це пише Reuters.

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Загалом в автобусі перебувало близько 42 осіб, більшість з яких були іноземцями. Частина пасажирів прямувала до кордону із США.

Порятунок пасажирів був складним. Глибина яру, куди впав автобус, сягає близько 40 метрів. Однак врешті людей витягли і доправили до лікарні.

"Близько 20 людей було госпіталізовано із травмами й стан однієї жінки описується як "делікатний", — пише ЗМІ.

Також, за інформацією Reuters, в уряді штату Наяріт заявили, що водія затримали. Чоловіка підозрюють у перевищені швидкості під час здійснення маневру. 

Нагадаємо, у Кишиневі водій врізався у ворота посольства РФ та влаштував перегони з поліцією.

Також ми писали, що у Туреччині мікроавтобус з туристами влетів у вантажівку: загинула українка.

Водночас стало відомо, що у Києві люди частіше гинуть у ДТП, ніж від російських ракет.

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