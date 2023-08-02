У Кишиневі водій врізався у ворота посольства РФ та влаштував перегони з поліцією
У середу, 2 серпня біля посольства РФ у Молдові трапилась ДТП. У ворота посольства врізався автомобіль.
Про це пише NewsMaker.
Що відомо про ДТП біля посольства РФ у Молдові
Поліція Кишинева отримала повідомлення про аварію зранку 2 серпня. На місці правоохоронці з'ясували, що водій автомобіль Mercedes врізався у ворота посольства РФ і вдався до втечі.
Однак його навздогнали на трасі що веде до міста Страшени. На прохання поліції зупинитись, чоловік лише пришвидшився. До того ж під час погоні він пошкодив ще два авто.
У поліції повідомили, що у ДТП ніхто не постраждав. Наразі встановлюють обставини інциденту.
Нагадаємо, у Молдові посольство РФ призупинило надання консульських послуг.
Також днями у Кишиневі розгорівся шпигунський скандал. Молдова вислала десятки російських дипломатів.