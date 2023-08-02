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У Кишиневі водій врізався у ворота посольства РФ та влаштував перегони з поліцією

2 серпня 2023 13:55
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Валерія Пержун
редактор
У Кишиневі водій врізався у ворота посольства РФ та влаштував перегони з поліцією
Посольство РФ у Кишиневі. Фото: рос.ЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У середу, 2 серпня біля посольства РФ у Молдові трапилась ДТП. У ворота посольства врізався автомобіль.

Про це пише NewsMaker.

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Що відомо про ДТП біля посольства РФ у Молдові

Поліція Кишинева отримала повідомлення про аварію зранку 2 серпня. На місці правоохоронці з'ясували, що водій автомобіль Mercedes врізався у ворота посольства РФ і вдався до втечі. 

Однак його навздогнали на трасі що веде до міста Страшени. На прохання поліції зупинитись, чоловік лише пришвидшився. До того ж під час погоні він пошкодив ще два авто. 

У поліції повідомили, що у ДТП ніхто не постраждав. Наразі встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, у Молдові посольство РФ призупинило надання консульських послуг.

Також днями у Кишиневі розгорівся шпигунський скандал. Молдова вислала десятки російських дипломатів.

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