У Кишиневі водій врізався у ворота посольства РФ та влаштував перегони з поліцією

Посольство РФ у Кишиневі. Фото: рос.ЗМІ

У середу, 2 серпня біля посольства РФ у Молдові трапилась ДТП. У ворота посольства врізався автомобіль.

Про це пише NewsMaker.

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Поліція Кишинева отримала повідомлення про аварію зранку 2 серпня. На місці правоохоронці з'ясували, що водій автомобіль Mercedes врізався у ворота посольства РФ і вдався до втечі.

Однак його навздогнали на трасі що веде до міста Страшени. На прохання поліції зупинитись, чоловік лише пришвидшився. До того ж під час погоні він пошкодив ще два авто.

У поліції повідомили, що у ДТП ніхто не постраждав. Наразі встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, у Молдові посольство РФ призупинило надання консульських послуг.

Також днями у Кишиневі розгорівся шпигунський скандал. Молдова вислала десятки російських дипломатів.