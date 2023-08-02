В Кишиневе водитель врезался в ворота посольства РФ и устроил гонку с полицией
В среду, 2 августа у посольства РФ в Молдове произошло ДТП. В ворота посольства врезался автомобиль.
Об этом пишет NewsMaker.
Что известно о ДТП у посольства РФ в Молдове
Полиция Кишинева получила сообщение об аварии утром 2 августа. На месте правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Mercedes врезался в ворота посольства РФ и сбежал с места аварии.
Однако его догнали на трассе ведущей в город Страшены. На просьбу полиции остановиться, мужчина только ускорился. К тому же во время погони он повредил еще два автомобиля.
В полиции сообщили, что в ДТП никто не пострадал. В настоящее время устанавливают обстоятельства инцидента.
Напомним, в Молдавии посольство РФ приостановило предоставление консульских услуг.
Также на днях в Кишиневе разгорелся шпионский скандал. Молдова отправила десятки российских дипломатов.