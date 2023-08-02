В Кишиневе водитель врезался в ворота посольства РФ и устроил гонку с полицией

Посольство РФ в Кишиневе. Фото: рус.СМИ

В среду, 2 августа у посольства РФ в Молдове произошло ДТП. В ворота посольства врезался автомобиль.

Об этом пишет NewsMaker.

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Полиция Кишинева получила сообщение об аварии утром 2 августа. На месте правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Mercedes врезался в ворота посольства РФ и сбежал с места аварии.

Однако его догнали на трассе ведущей в город Страшены. На просьбу полиции остановиться, мужчина только ускорился. К тому же во время погони он повредил еще два автомобиля.

В полиции сообщили, что в ДТП никто не пострадал. В настоящее время устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, в Молдавии посольство РФ приостановило предоставление консульских услуг.

Также на днях в Кишиневе разгорелся шпионский скандал. Молдова отправила десятки российских дипломатов.