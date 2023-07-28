Жахлива статистика: у Києві люди частіше гинуть у ДТП, ніж від російських ракет

ДТП у Києві 25 липня 2023 року, під час якої водій насмерть збив нацгвардійця. Фото: Офіс Генпрокурора

За даними патрульної поліції, порівняно з 2022 роком кількість ДТП у Києві із травмованими і вбитими зросла на 70%. Відтак, у столиці більша ймовірність загинути в аварії, ніж від російських ракет чи БпЛА.

Про це заявив громадський активіст Євген Пустоход після порівняння даних поліції та відкритих джерел.

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Що відомо

Активіст наводить статистику поліцію, яка свідчить про те, що за шість місяців 2023 року в Києві загинули 56 людей, отримали травми 993 людини внаслідок ДТП.

За цей же період у столиці від ракетних атак загинули 50 людей, травмовано 713 людей.

"Ризик загинути в ДТП в Києві вищий за ризик загинути від ракети. Ця "тиха війна" йде кожен рік, про цих вбитих і травмованих не розповідають у новинах. Питання: чому під час повітряних тривог (які навіть не завжди є ракетною атакою) зупиняють весь комунальний транспорт. Чому проводять інспекції укриттів з гучними звільненнями, але при цьому не закривають дороги та не проводять аудит безпеки доріг? Які вбивають щороку більше людей", — каже активіст.

У Києві люди частіше гинуть у ДТП, ніж від російських ракет. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в четвер, 27 липня, у Київській області трапилася масштабна ДТП за участю легковика та автобуса. Постраждали дев'ятеро людей.

Додамо, у ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.

Згодом водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.