Жахлива статистика: у Києві люди частіше гинуть у ДТП, ніж від російських ракет
За даними патрульної поліції, порівняно з 2022 роком кількість ДТП у Києві із травмованими і вбитими зросла на 70%. Відтак, у столиці більша ймовірність загинути в аварії, ніж від російських ракет чи БпЛА.
Про це заявив громадський активіст Євген Пустоход після порівняння даних поліції та відкритих джерел.
Що відомо
Активіст наводить статистику поліцію, яка свідчить про те, що за шість місяців 2023 року в Києві загинули 56 людей, отримали травми 993 людини внаслідок ДТП.
За цей же період у столиці від ракетних атак загинули 50 людей, травмовано 713 людей.
"Ризик загинути в ДТП в Києві вищий за ризик загинути від ракети. Ця "тиха війна" йде кожен рік, про цих вбитих і травмованих не розповідають у новинах. Питання: чому під час повітряних тривог (які навіть не завжди є ракетною атакою) зупиняють весь комунальний транспорт. Чому проводять інспекції укриттів з гучними звільненнями, але при цьому не закривають дороги та не проводять аудит безпеки доріг? Які вбивають щороку більше людей", — каже активіст.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в четвер, 27 липня, у Київській області трапилася масштабна ДТП за участю легковика та автобуса. Постраждали дев'ятеро людей.
Додамо, у ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.
Згодом водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.