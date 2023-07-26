Водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід. Фото: Київська міська прокуратура

У ніч проти 25 липня в Києві керманич автомобіля Volkswagen насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, внаслідок чого військовий загинув. Водію обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Запобіжний захід

Сьогодні, 26 липня, Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід водію у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У Києві водій легковика насмерть збив нацгвардійця 25 липня 2023 року. Фото: Київська міська прокуратура

Що відомо про ДТП

Водій автівки рухався по Берестейському проспекті, ймовірно, із завищеною швидкістю в період комендантської години.

Чоловік здійснив наїзд на військовослужбовці Нацгвардії України. Один із бійців від отриманих травм помер на місці, іншого госпіталізували в лікарню.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.