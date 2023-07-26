Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow Водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід arrow

Водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід

26 липня 2023 15:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід
Водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 25 липня в Києві керманич автомобіля Volkswagen насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, внаслідок чого військовий загинув. Водію обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Запобіжний захід

Сьогодні, 26 липня, Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід водію у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

 

У Києві водій легковика насмерть збив нацгвардійця 25 липня 2023 року. Фото: Київська міська прокуратура

Що відомо про ДТП

Водій автівки рухався по Берестейському проспекті, ймовірно, із завищеною швидкістю в період комендантської години.

Чоловік здійснив наїзд на військовослужбовці Нацгвардії України. Один із бійців від отриманих травм помер на місці, іншого госпіталізували в лікарню.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як кадріохірург Борис Тодуров оперував під світлом ліхтаря

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз