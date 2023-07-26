Водителя, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, избрали меру пресечения
В ночь на 25 июля в Киеве вождь автомобиля Volkswagen насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, в результате чего военный погиб. Водителя избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Мера пресечения
Сегодня, 26 июля, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения водителя в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Что известно о ДТП
Водитель автомобиля двигался по Берестейскому проспекту, вероятно, с завышенной скоростью в период комендантского часа.
Мужчина совершил наезд на военнослужащие Нацгвардии Украины. Один из бойцов от полученных травм скончался на месте, другой госпитализирован в больницу.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.