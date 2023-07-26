Водителя, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, избрали меру пресечения. Фото: Киевская городская прокуратура

В ночь на 25 июля в Киеве вождь автомобиля Volkswagen насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, в результате чего военный погиб. Водителя избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Мера пресечения

Сегодня, 26 июля, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения водителя в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В Киеве водитель легковушки насмерть сбил нацгвардейца 25 июля 2023 года. Фото: Киевская городская прокуратура

Что известно о ДТП

Водитель автомобиля двигался по Берестейскому проспекту, вероятно, с завышенной скоростью в период комендантского часа.

Мужчина совершил наезд на военнослужащие Нацгвардии Украины. Один из бойцов от полученных травм скончался на месте, другой госпитализирован в больницу.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.