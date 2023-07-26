Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow Водителя, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, избрали меру пресечения arrow

Водителя, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, избрали меру пресечения

26 июля 2023 15:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Водителя, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, избрали меру пресечения
Водителя, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, избрали меру пресечения. Фото: Киевская городская прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В ночь на 25 июля в Киеве вождь автомобиля Volkswagen насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, в результате чего военный погиб. Водителя избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Мера пресечения

Сегодня, 26 июля, Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения водителя в виде содержания под стражей без права внесения залога.

 

В Киеве водитель легковушки насмерть сбил нацгвардейца 25 июля 2023 года. Фото: Киевская городская прокуратура

Что известно о ДТП

Водитель автомобиля двигался по Берестейскому проспекту, вероятно, с завышенной скоростью в период комендантского часа.

Мужчина совершил наезд на военнослужащие Нацгвардии Украины. Один из бойцов от полученных травм скончался на месте, другой госпитализирован в больницу.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как кадриохирург Борис Тодуров оперировал под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз