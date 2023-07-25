Жахлива ДТП у Києві: водій насмерть збив військового, ще двоє потрапили в лікарню
У ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.
Про це повідомляє МВС України.
Один із військових помер на місці
За попередніми даними, 23-річний водій автівки на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України на блокпосту.
"Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці", — кажуть правоохоронці.
Керманича поліцейські затримали. Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.
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Винуватець страшної ДТП
Місцеві Telegram-канали публікують фото винуватця ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голову Макарівського районного суду Олексія Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на Берестейському проспекті в Києві, можуть посадити на 10 років. До того ж у нього можуть забрати водійські права на декілька років.
Додамо, у Державному бюро розслідування підтвердили, що суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Також ми писали, що Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 21 липня без права внесення застави.
Нагадаємо, суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.