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Жахлива ДТП у Києві: водій насмерть збив військового, ще двоє потрапили в лікарню

25 липня 2023 11:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Жахлива ДТП у Києві: водій насмерть збив військового, ще двоє потрапили в лікарню
У Києві водій насмерть збив військового, ще двоє потрапили в лікарню. Фото: Київська міська прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.

Про це повідомляє МВС України.

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За попередніми даними, 23-річний водій автівки на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України на блокпосту.

 

У Києві водій насмерть збив військового, ще двоє потрапили в лікарню. Фото: Київська міська прокуратура

"Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці", — кажуть правоохоронці.

 

У Києві водій насмерть збив військового, ще двоє потрапили в лікарню. Фото: Київська міська прокуратура

Керманича поліцейські затримали. Слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

 

У Києві водій насмерть збив військового, ще двоє потрапили в лікарню. Фото: Київська міська прокуратура

Обережно, відео 18+!

 

Винуватець страшної ДТП

Місцеві Telegram-канали публікують фото винуватця ДТП.

 

23-річний керманич, який спричинив смертельну ДТП. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що голову Макарівського районного суду Олексія Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на Берестейському проспекті в Києві, можуть посадити на 10 років. До того ж у нього можуть забрати водійські права на декілька років.

Додамо, у Державному бюро розслідування підтвердили, що суддя Тандир, який збив на смерть нацгвардійця, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Також ми писали, що Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 21 липня без права внесення застави.

Нагадаємо, суддя перевищив швидкість у 20 разів. Тандир їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту. 

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