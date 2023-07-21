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Під Києвом сталася жахлива ДТП: загинули люди

21 липня 2023 16:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Під Києвом сталася жахлива ДТП: загинули люди
Дорожньо-транспортна пригода у Київській області. Фото: поліція
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 21 липня, у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо, що в Обухові дві машини не поділили дорогу, внаслідок чого загинуло троє людей.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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У повідомленні йдеться, що водій авто марки Ford не надав перевагу у русі авто марки Skoda. При цьому останнє авто рухалося головною дорогою.

Внаслідок ДТП загинув 37-річний водій авто марки Ford та двоє пасажирів легкового авто марки Skoda.

ДТП
ДТП у Київській області. Фото: поліція

Нагадаємо, що 20 липня на мосту Патона сталася аварія. Як наслідок — утворився величезний затор.

Також ми повідомляли, що 19 липня українець викликав смертельну ДТП у Польщі. Його затримали, проте чоловік був настільки п'яний, що поліція не змогла провести допит.

Як інформували ЗМІ, вранці 19 липня в Легниці поліції повідомили про нетверезого водія Ford Focus, який їхав вулицею Велогірською. Патрульні розшукали автомобіль та включили світлові та звукові сигнали, щоб зупинити водія для перевірки. Водночас українець не загальмував і почав тікати.

Перегони з поліцією закінчилися трагедією. На садибі українець збив 21-річну дівчину. Її намагалися реанімувати, проте від отриманих травм постраждала померла на місці.

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