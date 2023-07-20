Утро не с кофе: в Киеве произошло ДТП на мосту Патона
Сегодня, 20 июля, на мосту Патона произошла авария. Как следствие — образовалась огромная пробка.
Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
ДТП на мосту Патона
По словам очевидцев, образовалась огромная пробка с левого берега на правый.
На месте работает полиция. Водителей призывают запасаться терпением и планировать свой маршрут раньше времени.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.
Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.