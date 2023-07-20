Утро не с кофе: в Киеве произошло ДТП на мосту Патона

В Киеве произошло ДТП на мосту Патона. Скриншот с видео

Сегодня, 20 июля, на мосту Патона произошла авария. Как следствие — образовалась огромная пробка.

Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

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По словам очевидцев, образовалась огромная пробка с левого берега на правый.

На месте работает полиция. Водителей призывают запасаться терпением и планировать свой маршрут раньше времени.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов. По предварительным данным эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.