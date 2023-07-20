Ранок не з кави: у Києві сталася ДТП на мосту Патона
Сьогодні, 20 липня, на мосту Патона сталась аварія. Як наслідок — утворився величезний затор.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
ДТП на мосту Патона
За словами очевидців, утворився величезний затор з лівого берега на правий.
На місці працює поліція. Водіїв закликають запасатись терпінням та планувати свій маршрут завчасно.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.
Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.