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Ранок не з кави: у Києві сталася ДТП на мосту Патона

20 липня 2023 09:35
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ранок не з кави: у Києві сталася ДТП на мосту Патона
У Києві сталася ДТП на мосту Патона. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 20 липня, на мосту Патона сталась аварія. Як наслідок — утворився величезний затор.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

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За словами очевидців, утворився величезний затор з лівого берега на правий.

 

На місці працює поліція. Водіїв закликають запасатись терпінням та планувати свій маршрут завчасно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві розпочалася масштабна перевірка стану столичних мостів. За попередніми даними, експерти зафіксували суттєві пошкодження ключових київських мостових споруд. Одну з найбільших проблем, зокрема, виявили на мосту Патона.

Додамо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що п'ять головних автодорожніх мостів у місті не можна використовувати, а шостий досі не добудовано. За його словами, наразі ведеться ремонт Північного та Південного мостів, а мости Патона та Метро перебувають у критичному стані.

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