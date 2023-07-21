Под Киевом произошло ужасное ДТП: погибли люди

Дорожно-транспортное происшествие в Киевской области. Фото: полиция

В пятницу, 21 июля, в Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно, что в Обухове две машины не поделили дорогу, в результате чего погибло трое людей.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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ДТП в Обухове

В сообщении говорится, что водитель авто марки Ford не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Skoda. При этом последнее авто двигалось по главной дороге.

В результате ДТП погиб 37-летний водитель авто марки Ford и двое пассажиров легкового авто марки Skoda.

ДТП в Киевской области. Фото: полиция

Напомним, что 20 июля на мосту Патона произошла авария. Как следствие — образовалась огромная пробка.

Также мы сообщали, что 19 июля украинец вызвал смертельное ДТП в Польше. Его задержали, однако мужчина был настолько пьян, что полиция не смогла провести допрос.

Как информировали СМИ, утром 19 июля в Легнице полиции сообщили о нетрезвом водителе Ford Focus, который ехал по улице Велогорской. Патрульные разыскали автомобиль и включили световые и звуковые сигналы, чтобы остановить водителя для проверки. В то же время украинец не затормозил и начал убегать.

Гонка с полицией закончилась трагедией. В усадьбе украинец сбил 21-летнюю девушку. Ее пытались реанимировать, однако от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.