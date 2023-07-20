В Польше украинец, убегая от полиции, устроил смертельное ДТП

Место ДТП со смертельным исходом. Фото: полиция Легницы

В среду, 19 июля, украинец вызвал смертельное ДТП в Польше. Его задержали, однако мужчина был настолько пьян, что полиция не смогла провести допрос.

Об этом пишет Polsat News.

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Как информирует СМИ, утром 19 июля в Легнице полиции сообщили о нетрезвом водителе Ford Focus, который едет по улице Велогорской. Патрульные разыскали автомобиль и включили световые и звуковые сигналы, чтобы остановить водителя для проверки. В то же время украинец не затормозил и начал убегать.

"Водитель, пренебрегая правилами дорожного движения, дерзко въехал в усадьбу Сенкевичей",— сообщили в полиции.

Гонка с полицией закончилась трагедией. В усадьбе украинец сбил 21-летнюю девушку. Ее пытались реанимировать, однако от полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Машина украинца, насмерть сбившего девушку

Во время проверки на алкотестере у водителя в крови обнаружили более двух процентов алкоголя — состояние среднего опьянения.

"Мы должны собрать доказательства, чтобы допросить его как подозреваемого", — сказала пресс-секретарь прокуратуры и отметила, что мужчина ответит на вопросы прокурора только после того, как протрезвеет.

Подозреваемого в совершении аварии задержали

Подозреваемый оказался 24-летним украинцем и имел сразу два запрета на управление автомобилем.

Согласно польскому законодательству, за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения украинцу грозит лишение свободы до 12 лет.

Напомним, в Польше хотят ввести новое правило для водителей.

Также на днях в аэропорту Польши из-за украинской пенсионерки эвакуировали 100 человек.