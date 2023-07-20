У Польщі українець, тікаючи від поліції, спричинив смертельну ДТП

Місце ДТП зі смертельними наслідками. Фото: поліція Легниці

У середу, 19 липня, українець спричинив смертельну ДТП у Польщі. Його затримали, однак чоловік був настільки п'яний, що поліція не змогла провести допит.

Про це пише Polsat News.

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Як інформує ЗМІ, вранці 19 липня у Легниці поліції повідомили про нетверезого водія Ford Focus, який їде вулицею Велогорською. Патрульні розшукали автомобіль і увімкнули світлові та звукові сигнали, щоб зупинити водія для перевірки. Натомість українець не загальмував і почав тікати.

"Водій, нехтуючи правилами дорожнього руху, зухвало в'їхав у садибу Сенкевичів", — повідомили в поліції.

Перегони з поліцією закінчилися трагедією. У садибі українець збив 21-річну дівчину. Її намагалися реанімувати, проте від отриманих травм постраждала померла на місці.

Машина українця, який насмерть збив дівчину

Під час перевірк на алкотестері у керманича в крові виявили понад два відсотки алкоголю — стан середнього сп'яніння.

"Ми повинні зібрати докази, щоб допитати його як підозрюваного", — сказала прессекретарка прокуратури та зазначила, що чоловік відповість на запитання прокурора лише після того, як протверезіє.

Підозрюваного у скоєнні аварії затримали​

Підозрюваний виявився 24-річним українцем та мав одразу дві заборони на керування автомобілем.

Згідно польського законодавства, за скоєння ДТП зі смертельними наслідками в стані алкогольного сп'яніння українцю загрожує позбавлення волі до 12 років.

Нагадаємо, у Польщі хочуть запровадити нове правило для водіїв.

Також днями в аеропорту Польщі через українську пенсіонерку евакуювали 100 людей.