Ужасное ДТП в Киеве: водитель насмерть сбил военного, еще двое попали в больницу
В ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.
Об этом сообщает МВД Украины.
Один из военных скончался на месте
По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины на блокпоста.
"В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному оказали помощь на месте", — говорят правоохранители.
Наставника полицейские задержали. Следователи столичной полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.
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Виновник страшного ДТП
Местные Telegram-каналы публикуют фото виновника ДТП.
Напомним, ранее мы писали, что главу Макаровского районного суда Алексея Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на Брестском проспекте в Киеве, могут посадить на 10 лет. К тому же у него могут отнять водительские права на несколько лет.
Добавим, в Государственном бюро расследования подтвердили, что сбивший насмерть нацгвардейца судья Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.
Также мы писали, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста. В СИЗО мужчина останется до 21 июля без права внесения залога.
Напомним, судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.