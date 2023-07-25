Ужасное ДТП в Киеве: водитель насмерть сбил военного, еще двое попали в больницу

В Киеве водитель насмерть сбил военного, еще двое попали в больницу. Фото: Киевская городская прокуратура

В ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.

Об этом сообщает МВД Украины.

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По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины на блокпоста.

В Киеве водитель насмерть сбил военного, еще двое попали в больницу. Фото: Киевская городская прокуратура

"В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному оказали помощь на месте", — говорят правоохранители.

В Киеве водитель насмерть сбил военного, еще двое попали в больницу. Фото: Киевская городская прокуратура

Наставника полицейские задержали. Следователи столичной полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

В Киеве водитель насмерть сбил военного, еще двое попали в больницу. Фото: Киевская городская прокуратура

Осторожно, видео 18+!

Виновник страшного ДТП

Местные Telegram-каналы публикуют фото виновника ДТП.

23-летний вождь, повлекший смертельное ДТП. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что главу Макаровского районного суда Алексея Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на Брестском проспекте в Киеве, могут посадить на 10 лет. К тому же у него могут отнять водительские права на несколько лет.

Добавим, в Государственном бюро расследования подтвердили, что сбивший насмерть нацгвардейца судья Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста. В СИЗО мужчина останется до 21 июля без права внесения залога.

Напомним, судья превысил скорость в 20 раз. Тандыр ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.