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На Київщині легковик зіткнувся з автобусом: є багато постраждалих

27 липня 2023 18:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Київщині легковик зіткнувся з автобусом: є багато постраждалих
Наслідки ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 27 липня, у Київській області трапилася масштабна ДТП за участю легковика та автобуса. Постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомили в Поліції Київщини.

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ДТП у Київській області 27 липня

У поліції розповіли, що 27 липня у Бориспільському районі Київщини водій автомобіля Daewoo не надав переваги в русі автобусу, внаслідок чого відбулося зіткнення та останній перевернувся.

ДТП в Києві
Наслідки ДТП у Київській області. Фото: t.me/policekyivregion

Внаслідок зіткнення постраждали дев'ятеро людей, з яких троє перебувають у тяжкому стані. Одна жінка втратила кінцівку ноги, ще одна отримала травми хребта.

"Закликаємо всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР! Будь-яка незначна помилка на дорозі може вартувати життя!" — наголосили у поліції.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 травня близько 00:05 у Святошинському районі столиці сталась смертельна ДТП. Водій легковика насмерть збив військовослужбовця на блокпосту, ще двоє військових потрапили до лікарні.

Згодом водію, який насмерть збив нацгвардійця на блокпосту, обрали запобіжний захід — тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.

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