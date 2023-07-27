В Киевской области легковушка столкнулась с автобусом: есть много пострадавших

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

В четверг, 27 июля, в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием легковушки и автобуса. Пострадали девять человек.

Об этом сообщили в Полиции Киевской области.

Читайте также:

ДТП в Киевской области 27 июля

В полиции рассказали, что 27 июля в Бориспольском районе Киевской области водитель автомобиля Daewoo не предпочел в движении автобус, в результате чего произошло столкновение и последний перевернулся.

ДТП в Киевской области. Фото: t.me/policekyivregion

В результате столкновения пострадали девять человек из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина потеряла концовку ноги, еще одна получила травмы позвоночника.

"Призываем всех участников дорожного движения соблюдать ПДД! Любая незначительная ошибка на дороге может сторожить жизнь!" — отметили в полиции.

Напомним, что в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП. Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.

Впоследствии водитель, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста, избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.