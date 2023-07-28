Ужасная статистика: в Киеве люди чаще гибнут в ДТП, чем от российских ракет

ДТП в Киеве 25 июля 2023 года, во время которого водитель насмерть сбил нацгвардейца. Фото: Офис Генпрокурора

По данным патрульной полиции, по сравнению с 2022 годом количество ДТП в Киеве с травмированными и убитыми выросло на 70%. Следовательно, в столице больше вероятность погибнуть в аварии, чем от российских ракет или БпЛА.

Об этом заявил общественный активист Евгений Пустоход после сравнения данных полиции и открытых источников.

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Что известно

Активист приводит статистику полиции, свидетельствующей о том, что за шесть месяцев 2023 года в Киеве погибли 56 человек, получили травмы 993 человека в результате ДТП.

За этот же период в столице от ракетных атак погибли 50 человек, травмированы 713 человек.

"Риск погибнуть в ДТП в Киеве выше риска погибнуть от ракеты. Эта "тихая война" идет каждый год, об этих убитых и травмированных не рассказывают в новостях. Вопрос: почему во время воздушных тревог (которые даже не всегда являются ракетной атакой) останавливают весь коммунальный транспорт. Почему проводят инспекции укрытий с громкими увольнениями, но при этом не закрывают дороги и не проводят аудит безопасности дорог? Которые ежегодно убивают больше людей", — говорит активист.

В Киеве люди чаще гибнут в ДТП, чем от российских ракет. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в четверг, 27 июля, в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием легковушки и автобуса. Пострадали девять человек.

Добавим, в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП . Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.

Впоследствии водитель, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста, избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.