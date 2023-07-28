Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow Ужасная статистика: в Киеве люди чаще гибнут в ДТП, чем от российских ракет arrow

Ужасная статистика: в Киеве люди чаще гибнут в ДТП, чем от российских ракет

28 июля 2023 11:18
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Ужасная статистика: в Киеве люди чаще гибнут в ДТП, чем от российских ракет
ДТП в Киеве 25 июля 2023 года, во время которого водитель насмерть сбил нацгвардейца. Фото: Офис Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

По данным патрульной полиции, по сравнению с 2022 годом количество ДТП в Киеве с травмированными и убитыми выросло на 70%. Следовательно, в столице больше вероятность погибнуть в аварии, чем от российских ракет или БпЛА.

Об этом заявил общественный активист Евгений Пустоход после сравнения данных полиции и открытых источников.

Читайте также:

Что известно

Активист приводит статистику полиции, свидетельствующей о том, что за шесть месяцев 2023 года в Киеве погибли 56 человек, получили травмы 993 человека в результате ДТП.

За этот же период в столице от ракетных атак погибли 50 человек, травмированы 713 человек.

"Риск погибнуть в ДТП в Киеве выше риска погибнуть от ракеты. Эта "тихая война" идет каждый год, об этих убитых и травмированных не рассказывают в новостях. Вопрос: почему во время воздушных тревог (которые даже не всегда являются ракетной атакой) останавливают весь коммунальный транспорт. Почему проводят инспекции укрытий с громкими увольнениями, но при этом не закрывают дороги и не проводят аудит безопасности дорог? Которые ежегодно убивают больше людей", — говорит активист.

 

В Киеве люди чаще гибнут в ДТП, чем от российских ракет. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в четверг, 27 июля, в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием легковушки и автобуса. Пострадали девять человек.

Добавим, в ночь на 25 мая около 00:05 в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП . Водитель легковушки насмерть сбил военнослужащего на блокпосту, еще двое военных попали в больницу.

Впоследствии водитель, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпоста, избрали меру пресечения — содержание под стражей в течение двух месяцев без права внесения залога.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз