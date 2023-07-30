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У Туреччині мікроавтобус з туристами влетів у вантажівку: загинула українка

30 липня 2023 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Туреччині мікроавтобус з туристами влетів у вантажівку: загинула українка
ДТП у Туреччині. Фото: TRThaber
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та мікроавтобуса. Внаслідок аварії загинула громадянка України.

Про це повідомляє TRThaber.

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ДТП у Туреччині

Аварія сталася сьогодні зранку, 30 липня, на трасі Аланія-Анталія поблизу селища Окурджулар.

Мікроавтобус перевозив туристів з Казахстану до аеропорту та врізався у вантажівку, яка стояла на світлофорі. На місце події відразу прибули медики та поліцейські. Вони встановили, що водій туристичного мікроавтобуса та гід з України загинули на місці.

"12 туристів, шість з яких у важкому стані, були доставлені до лікарень", — йдеться у повідомленні.

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ДТП у Туреччині. Фото: TRThaber
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ДТП у Туреччині. Фото: TRThaber

Нагадаємо, у четвер, 27 липня, у Київській області трапилася масштабна ДТП за участю легковика та автобуса. Постраждали дев'ятеро людей.

Також ми писали, що 25 липня, у Харкові на проспекті Любові Малої тролейбус збив чотирьох людей, у тому числі двоє дітей. Постраждалі були на пішохідному переході.

Додамо, 23 липня, у селі Суховоля біля Львова п’яна 39-річна водійка позашляховика BMW X5, рухаючись заднім ходом, збила чотирьох пішоходів. Аварія сталася біля місцевого озера.

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