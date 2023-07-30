В Турции микроавтобус с туристами влетел в грузовик: погибла украинка

ДТП в Турции. Фото: TRThaber

В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии погибла гражданка Украины.

Об этом сообщает TRThaber.

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ДТП в Турции

Авария произошла сегодня утром, 30 июля, на трассе Алания-Анталия у поселка Окурджулар.

Микроавтобус перевозил туристов из Казахстана в аэропорт и врезался в грузовик, который стоял на светофоре. На место происшествия сразу прибыли медики и полицейские. Они установили, что водитель туристического микроавтобуса и гид из Украины погибли на месте.

"12 туристов, шесть из которых в тяжелом состоянии, были доставлены в больницы", — говорится в сообщении.

ДТП в Турции. Фото: TRThaber

ДТП в Турции. Фото: TRThaber

Напомним, в четверг, 27 июля, в Киевской области произошло масштабное ДТП с участием легковушки и автобуса. Пострадали девять человек.

Также мы писали, что 25 июля в Харькове на проспекте Любви Малой троллейбус сбил четырех человек, в том числе двое детей. Пострадавшие были на пешеходном переходе.

Добавим, 23 июля, в селе Суховоля возле Львова пьяная 39-летняя водитель внедорожника BMW X5, двигаясь задним ходом, сбила четырех пешеходов. Авария произошла у местного озера.