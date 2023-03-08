Сделала смертельную инъекцию сыну: в Днепре к 8 годам за решеткой приговорена женщина

Мальчик умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом

В Днепре к 8 годам за решеткой приговорена женщина, которая сделала смертельную инъекцию своему полуторагодовалому сыну. Прокуратура будет оспаривать приговор суда.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подробности

"При публичном обвинении Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра признана виновной местная жительница по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Она приговорена к 8 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

В суде прокуроры доказали, что в сентябре 2021 года 39-летняя женщина, будучи фармацевтом, сделала инъекцию сыну. Она ввела сильнодействующее кардиостимулирующее лекарственное средство, которое запрещено к свободной продаже.

В состоянии клинической смерти малыш был госпитализирован в областную детскую больницу. Мальчик умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.

"В настоящее время готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ей более строгого наказания", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в Запорожье осуждены трое несовершеннолетних, которые издевались над бывшим одноклассником. Прокуроры в суде доказали, что 15 января 2022 года школьники совершили сексуальное насилие.

Также мы писали, что в Киевской области правоохранители сообщили о подозрении женщине и ее сожителю. По данным следствия, мужчина и женщина изнасиловали, пытали и угрожали убийством трем малолетним детям.

Добавим, исполняющему обязанности директора Государственного учебно-производственного заведения авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки имени Маршала авиации А.И. Покрышкина" сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах.