Сделала смертельную инъекцию сыну: в Днепре к 8 годам за решеткой приговорена женщина
В Днепре к 8 годам за решеткой приговорена женщина, которая сделала смертельную инъекцию своему полуторагодовалому сыну. Прокуратура будет оспаривать приговор суда.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
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"При публичном обвинении Левобережной окружной прокуратуры г. Днепра признана виновной местная жительница по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Она приговорена к 8 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.
В суде прокуроры доказали, что в сентябре 2021 года 39-летняя женщина, будучи фармацевтом, сделала инъекцию сыну. Она ввела сильнодействующее кардиостимулирующее лекарственное средство, которое запрещено к свободной продаже.
В состоянии клинической смерти малыш был госпитализирован в областную детскую больницу. Мальчик умер в реанимационном отделении от острого отравления препаратом.
"В настоящее время готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ей более строгого наказания", — добавили в Офисе Генпрокурора.
Напомним, в Запорожье осуждены трое несовершеннолетних, которые издевались над бывшим одноклассником. Прокуроры в суде доказали, что 15 января 2022 года школьники совершили сексуальное насилие.
Также мы писали, что в Киевской области правоохранители сообщили о подозрении женщине и ее сожителю. По данным следствия, мужчина и женщина изнасиловали, пытали и угрожали убийством трем малолетним детям.
Добавим, исполняющему обязанности директора Государственного учебно-производственного заведения авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки имени Маршала авиации А.И. Покрышкина" сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах.