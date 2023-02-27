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Ґвалтували дітей та змушували їсти фекалії: жінці із Київщини та її співмешканцю оголосили підозру

27 лютого 2023 13:48
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ґвалтували дітей та змушували їсти фекалії: жінці із Київщини та її співмешканцю оголосили підозру
За даними слідства, чоловік та жінка знущалися з трьох малолітніх дітей
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру жінці та її співмешканцю. За даними слідства, чоловік та жінка ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора

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Подробиці

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці та її співмешканцю за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 КК України).

За даними слідства, підозрювані тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років.

"Діти проживали в антисанітарних умовах. Їм не  давали їжу, натомість змушували їсти фекалії", — розповіли у прокуратурі. 

Також у повідомленні зазначається, що співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей.

"Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством. Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними", — зазначають у Офісі генпрокурора. 

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, а дітей вилучено із родини, наразі вони знаходяться під опікою патронатних служб. 

Нагадаємо, раніше у Києві чотирьом вихователям дитячого садочка було повідомлено про підозру у катуванні дітей. На цей час вже ідентифіковано трьох потерпілих віком від 5 до 6 років.

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