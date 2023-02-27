Насиловали детей и заставляли есть фекалии: женщине из Киевщины и ее сожителю объявили подозрение

По данным следствия, мужчина и женщина издевались над тремя малолетними детьми

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении женщине и ее сожительнице. По данным следствия, мужчина и женщина насиловали, пытали и угрожали убийством трем малолетним детям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Подробности

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении женщине и ее сожителю по фактам домашнего насилия, пытки, угрозы убийством, передачи малолетних для эксплуатации, изнасилования, сексуального насилия, развращения детей и злостного не исполнения обязанностей по уходу за детьми (ст. 126-1, ч. 2 ст.127, ч. 1 ст.129, ч. 3 ст.149, ч. 4, 5 ст.152, ч. 5 ст. .166 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые длительное время издевались над троими детьми в возрасте 3, 5 и 11 лет.

"Дети проживали в антисанитарных условиях. Им не давали пищу, зато заставляли есть фекалии", — рассказали в прокуратуре.

Также в сообщении отмечается, что сожители злоупотребляли алкоголем и устраивали ссоры, часто перераставшие в драку на глазах у малолетних детей.

"Детей часто наказывали, ставили у стены на колени с поднятыми вверх руками. Чтобы соседи не слышали детский плач, женщина закрывала им рот тряпкой и угрожала убийством. Кроме того, мать демонстрировала детям свои половые органы и совершала сексуальное насилие над ними", — отмечают в Офисе генпрокурора.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым мер, а детей изъяты из семьи, пока они находятся на попечении патронатных служб.

Напомним, ранее в Киеве четырем воспитателям детского сада было объявлено о подозрении в пытках детей. К настоящему времени уже идентифицированы трое пострадавших в возрасте от 5 до 6 лет.