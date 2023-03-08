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Зробила смертельну ін’єкцію сину: у Дніпрі до 8 років за ґратами засуджено жінку

8 березня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Хлопчик помер в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпрі до 8 років за ґратами засуджено жінку, яка зробила смертельну ін’єкцію своєму півторарічному сину. Прокуратура буде оскаржувати вирок суду.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

"За публічного обвинувачення Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра визнано винною місцеву мешканку за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Її засуджено до 8 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

У суді прокурори довели, що у вересні 2021 року 39-річна жінка, бувши фармацевтом, зробили ін'єкцію сину. Вона ввела сильнодіючий кардіостимулючий лікарський засіб, який заборонений до вільного продажу.

У стані клінічної смерті малюка було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Хлопчик помер в реанімаційному відділенні від гострого отруєння препаратом.

"Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні їй більш суворого покарання", — додали в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, на Запоріжжі засуджено трьох неповнолітніх, які знущалися над колишнім однокласником. Прокурори в суді довели, що 15 січня 2022 року школярі вчинили сексуальне насильство.

Також ми писали, що на Київщині правоохоронці повідомили про підозру жінці та її співмешканцю. За даними слідства, чоловік та жінка ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.

Додамо, виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті майна в особливо великих розмірах.

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