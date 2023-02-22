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На Запоріжжі посадовець незаконно демонтував аеродром, тепер він непридатний для користування ЗСУ

22 лютого 2023 14:58
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Запоріжжі посадовець незаконно демонтував аеродром, тепер він непридатний для користування ЗСУ
Кошти з продажів підозрюваний витрачав на власний розсуд
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Виконувачу обов’язків директора Державного навчально-виробничого закладу авіаційного профілю "Запорізький центр льотної підготовки імені Маршала авіації О.І. Покришкіна" повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті майна в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Деталі

Правоохоронці встановили, що підозрюваний залучив осіб зі спеціалізованою технікою та здійснив незаконний демонтаж 398 аеродромних плит "ПАГ-14", які знаходились в конструкціях руліжних доріжок. До того ж було демонтовано місця стоянки авіаційної техніки аеродрому.

Надалі демонтовані плити реалізувалися зацікавленим людям. Кошти з продажів підозрюваний витрачав на власний розсуд. 

Посадовець держпідприємства здійснив розтрату державного майна на загальну суму майже 3 млн грн.

"Внаслідок таких дій керівника державного підприємства, аеродром неможливо використовувати за призначенням - для зльоту та посадки літаків Повітряних сил Збройних сил України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади", — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо, працівники поліції викрили ще одну корупційну схему, до якої причетні посадові та службові особи державних органів. Правоохоронці встановили, що посадовець КМДА продавав торгові місця на ринках столиці.

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