В Запорожье чиновник незаконно демонтировал аэродром, теперь он непригоден для пользования ВСУ

Средства с продаж подозреваемый тратил по своему усмотрению

Исполняющему обязанности директора Государственного учебно-производственного заведения авиационного профиля "Запорожский центр летной подготовки имени Маршала авиации А.И. Покрышкина" сообщили о подозрении. Его обвиняют в растрате имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Правоохранители установили, что подозреваемый привлек лиц со специализированной техникой и совершил незаконный демонтаж 398 аэродромных плит "ПАГ-14", которые находились в конструкциях рулежных дорожек. К тому же были демонтированы места стоянки авиационной техники аэродрома.

В последствии демонтированные плиты реализовались заинтересованным людям. Средства с продаж подозреваемый тратил по собственному усмотрению.

Чиновник госпредприятия растратил государственное имущество на общую сумму почти 3 млн грн.

"В результате таких действий руководителя государственного предприятия аэродром невозможно использовать по назначению — для взлета и посадки самолетов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от должности", — сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним, сотрудники полиции разоблачили еще одну коррупционную схему, к которой причастны должностные и должностные лица государственных органов. Правоохранители установили, что чиновник КГГА продавал торговые места на рынках столицы.