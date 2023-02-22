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Продавали місця на ринках: посадовцю КМДА повідомили про підозру

22 лютого 2023 14:18
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Продавали місця на ринках: посадовцю КМДА повідомили про підозру
До організації та функціонування схеми причетний заступник директора Департаменту — начальник одного з управлінь
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Працівники поліції викрили ще одну корупційну схему, до якої причетні посадові та службові особи державних органів. Правоохоронці встановили, що посадовець КМДА продавав торгові місця на ринках столиці. 

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

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Деталі

До організації та функціонування незаконної схеми причетний заступник директора Департаменту — начальник одного з управлінь. Якщо фермери та підприємці хотіли продавати свою продукцію на ринках у центральних районах Києва, вони повинні були заплатити 500 доларів за одну "точку." Якщо люди відмовлялися, то створювалися штучні підстави для відмови у наданні дозволу на торгівлю.

Заступнику директора Департаменту - начальнику управління виконавчого органу Київської міської ради повідомили про підозру. Його звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Оперативники, слідчі поліції та прокурори провели санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваного та осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми. Правоохоронці вилучили документацію.

Посадовій особі вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Нацполіція передала до Агентства з розшуку та менеджменту активів 317 млн гривень, які належать компанії рф, яка діяла в Україні. Слідчі встановили, що один із українських виробників напівфабрикатів належить громадянину росії.

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