Продавали места на рынках: чиновнику КГГА сообщили о подозрении

К организации и функционированию схемы причастен заместитель директора Департамента — начальник одного из управлений

Сотрудники полиции разоблачили еще одну коррупционную схему, к которой причастны должностные и служебные лица государственных органов. Правоохранители установили, что чиновник КГГА продавал торговые места на рынках столицы.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований нацполиции.

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К организации и функционированию незаконной схемы причастен заместитель директора Департамента — начальник одного из управлений. Если фермеры и предприниматели хотели продавать свою продукцию на рынках в центральных районах Киева, они должны были заплатить 500 долларов за одну "точку". Если люди отказывались, то создавались искусственные основания для отказа в предоставлении разрешения на торговлю.

Заместителю директора Департамента — начальнику управления исполнительного органа Киевского городского совета сообщили о подозрении. Его обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники, следователи полиции и прокуроры провели санкционированные обыски по месту работы и проживания подозреваемого и лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме. Правоохранители изъяли документацию.

Должностному лицу вручено ходатайство по избранию меры пресечения.

Напомним, Нацполиция передала в Агентство по розыску и менеджменту активов 317 млн гривен, принадлежащих компании рф, которая действовала в Украине. Следователи установили, что один из украинских производителей полуфабрикатов принадлежит гражданину россии.